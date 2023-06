Digitale: Istat, 45,7 per cento italiani ha competenze di base nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 poco meno della metà delle persone di 16-74 anni residente in Italia ha competenze digitali almeno di base (45,7 per cento). Il divario tra i diversi Paesi europei risulta piuttosto elevato. L’Italia occupa le ultime posizioni della graduatoria europea. È quanto emerge da un report dell’Istat su cittadini e competenze digitali. Le competenze digitali almeno di base sono caratterizzate da un forte divario di genere a favore degli uomini, che, nel nostro Paese è di 5,1 punti percentuali. Va però sottolineato che fino ai 44 anni tale distanza si annulla e in alcuni casi si inverte di segno. Nel nostro Paese è presente un forte gradiente tra Centro-Nord e Mezzogiorno, ad eccezione della Sardegna, che si attesta sul valore medio. Le regioni dove le competenze digitali almeno di base sono più diffuse sono il Lazio (52,9 per cento), seguito dal Friuli-Venezia Giulia (52,3 per cento) e dalla Provincia Autonoma di Trento (51,7 per cento). L’80,3 per cento delle persone di 25-54 anni con un’istruzione terziaria possiede competenze digitali almeno di base, valore quasi in linea con quello medio EU27 (83 per cento), mentre tale quota cala al 25 per cento per quelli con titolo di studio primario, con una distanza di circa 8 punti percentuali rispetto al valore medio EU27. Nel 2021 le persone hanno competenze digitali più avanzate per e-skill legati ai domini della “Comunicazione e collaborazione” (75,8 per cento) e dell’“Alfabetizzazione su informazioni e dati” (58,5 per cento) rispetto a quelli legati alla “Risoluzione di problemi” (47 per cento), alla “Creazione di contenuti digitali” (41 per cento) e alla “Sicurezza” (36 per cento). Le competenze digitali specialistiche interne alle imprese sono appannaggio di quelle con almeno 250 addetti (75,0 per cento) e di quelle del settore Ict (64,1 per cento). Le Pmi italiane sono tra le prime in Europa a esternalizzare la gestione delle funzioni Ict (il 57,2 per cento utilizza solo consulenti esterni). (Rin)