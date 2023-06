Decreto Lavoro: Paroli (FI), con detassazione buste paga e formazione sosteniamo lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto Lavoro si risolvono le numerose criticità emerse dall’applicazione della normativa vigente relativamente a tematiche particolarmente sensibili come l’occupazione e la protezione sociale. Forza Italia, che nell’esame del provvedimento ha visto accolte molte sue proposte migliorative, esprime il proprio voto favorevole al testo". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Lavoro. "Sono notevoli le risorse messe a disposizione - ha spiegato - a partire dall’aumento di 4 miliardi del taglio al cuneo fiscale, portandolo ad un totale di 7 miliardi. Con gli interventi della maggioranza, ora un lavoratore con reddito medio-basso può avere un beneficio in busta paga fino a 100 euro mensili. Il nostro obiettivo è rendere strutturale il taglio del cuneo, trovando le risorse necessarie nella prossima legge di bilancio. Viene prevista inoltre - ha aggiunto Paroli - la detassazione del lavoro festivo e notturno per i dipendenti delle strutture alberghiere e l’inclusione dei lavoratori con disabilità che abbiano meno di 35 anni, così come una serie di interventi per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro. Come maggioranza, abbiamo voluto e ottenuto lo stanziamento di un miliardo e 350 milioni per la formazione, incentivi per l’assunzione dei giovani under 30, disposizioni per l’istituzione dell’Assegno di inclusione. Una misura questa che, a differenza del reddito di cittadinanza, contrasta la povertà e delinea in maniera chiara il perimetro dei soggetti che possono accedervi, in modo da tutelare coloro che sono realmente in difficoltà", ha concluso. (Rin)