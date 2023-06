Inps: Micaela Gelera si insedia come Commissario straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la registrazione da parte della Corte dei conti del Dpcm di nomina, firmato lo scorso 15 giugno dal presidente del Consiglio dei ministri, la dottoressa Micaela Gelera si insedia in qualità di Commissario straordinario dell’Istituto. Prima donna a guidare l’Ente previdenziale più grande d’Europa, esperta di welfare, Gelera – riferisce una nota – si è occupata anche di politiche assicurative e previdenziali. È componente del Consiglio nazionale degli attuari e per lo stesso Ordine è coordinatrice della commissione Pensioni. Come ha affermato il ministro del Lavoro, Marina Calderone: “Per me è importante aver indicato come commissario straordinario dell’Inps una professionista di valore, una donna preparata. Noi crediamo nel valore delle donne”. (Com)