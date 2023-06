Fisco: Leo (Mef), tutto governo convinto che bisogna combattere evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, in tutte le sue componenti, "è convinto che la lotta all’evasione si deve fare, non bisogna abbassare la guardia”. A dirlo è stato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, in occasione dell’Assemblea biennale di Assonime, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Bisogna contrastare l’evasione in modo netto - ha aggiunto - ma anche tendere la mano agli operatori corretti”. (Rin)