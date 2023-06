Decreto Lavoro: De Poli (Udc), assistenzialismo non ha funzionato, avanti con taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Lavoro conferma il cambio di impostazione politica: con il centrodestra si volta pagina, basta con l’assistenzialismo che non ha funzionato. Avanti con il taglio delle tasse, lasciando fino 100 euro in più in busta paga ai lavoratori". Lo afferma il senatore Udc e presidente nazionale del partito, Antonio De Poli, sul decreto Lavoro oggi approvato in Senato. "Con questo provvedimento abbiamo introdotto misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie, dando risposte concrete in un periodo in cui aumenta il costo della vita", aggiunge De Poli.(Rin)