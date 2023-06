Difesa: Missione Nato in Lettonia, cambio al comando del Task Group italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il compito che vi è stato affidato in questa parte d’Europa è molto importante - ha detto il comandante del Covi - La presenza a Camp Adazi di truppe italiane rappresenta un chiaro segnale militare ai nostri alleati e amici, ma non solo. Serve anche per lanciare un messaggio ben preciso a tutti coloro che vorrebbero invece destabilizzare questa regione, così come fanno o tentano di fare in altre parti del mondo. La Nato rappresenta per questi territori un caposaldo di giustizia e di rispetto del diritto internazionale. La stabilità di questa regione è cruciale per noi, è una parte di Europa, è terra e cielo dell’Alleanza Atlantica e un deterioramento della sicurezza qui avrebbe conseguenze sull’intero continente”. “Voglio ringraziare gli uomini e le donne del Task Group “Baltic” per i loro sacrifici – ha detto l’ambasciatore Monti – e voglio sottolineare l’importanza del loro lavoro quotidiano non soltanto dal punto di vista operativo ma anche simbolico e politico, in particolare nei confronti del Paese che ci ospita. Siamo orgogliosi di voi!”. (segue) (Com)