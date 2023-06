Difesa: Missione Nato in Lettonia, cambio al comando del Task Group italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo semestre, le unità italiane appartenenti alla cosiddetta XII rotation della missione eFP, hanno condotto, tra l’Estonia, la Lettonia e la Lituania, circa 130 attività addestrative tra cui oltre 100 esercitazioni a fuoco con armamento individuale e di reparto, altre 20 con l’impiego di piattaforme da combattimento e armamento pesante, 8 esercitazioni congiunte con velivoli ad ala fissa e rotante, 4 esercitazioni continuative di livello Divisione e Battlegroup, fianco a fianco con soldati canadesi, lettoni e di altre nazionalità. Tra le esercitazioni più importanti, la Spring Storm 2023, che ha visto i militari italiani operare con le altre unità alleate (circa 14.000 uomini e donne) in terreni boschivi e urbani, in condizioni meteorologiche molto rigide. Decine i veicoli impiegati, da combattimento e logistici. Il personale che farà parte del contingente italiano della XIII rotation proviene dal Comando Brigata “Ariete”, dall’11° reggimento bersaglieri, dal 132° reggimento Artiglieria terrestre “Ariete”, dal reggimento Lancieri di Novara (5°), dal reggimento logistico “Ariete”, dal 132° reggimento carri, dal 7° Reparto Comando e Supporti Tattici, dal 10° reggimento Genio Guastatori di Cremona, dal 17° Reggimento Artiglieria controaerei “Sforzesca”, dal 121° reggimento Artiglieria contraerei “Ravenna”, dal 7° reggimento per la difesa Cbrn "Cremona", dal 7° reggimento alpini, dal 7° e dal 46° reggimento trasmissioni, dal Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa. Le attività del contingente italiano schierato in Lettonia nell’ambito dell’iniziativa eFP della Nato​ sono dirette e coordinate dal Comando operativo di Vertice interforze, Alto comando della Difesa la cui missione principale è di pianificare e dirigere tutte le operazioni ed esercitazioni interforze e multinazionali condotte nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber. (Com)