Ucraina: Zelenska a "El Mundo", per molto tempo percepiremo russi come nostri nemici

- Sarà molto difficile vedere i russi allo stesso modo degli altri vicini; per molto tempo l'Ucraina li percepirà come nemici. Lo ha detto Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", rispondendo a una domanda sulle future relazioni tra i cittadini dei due Paesi dopo il conflitto. "Dopo la vittoria dell'Ucraina ci sarà un periodo di lacrime, quando si ricorderanno i morti della guerra. Il nostro atteggiamento verso la Russia dipenderà da ciò che otterremo dall'altra parte, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà", ha aggiunto. In merito al futuro dell'Ucraina, Zelenska ha affermato di nutrire "grandi speranze" nonostante ci sia "molto lavoro" da fare. "Grazie alle difficoltà attuali ne usciremo molto più forti e, quindi, credo che avremo più successo", ha evidenziato. (Spm)