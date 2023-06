Economia: rapporto Isprom, Sardegna isolata rispetto a paesi Nord Africa e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di isolamento della Sardegna rispetto ai paesi del Mena, l'area che comprende il Nord Africa e il Medio Oriente, è una delle principali tematiche evidenziate nel primo rapporto "La Sardegna e il Mediterraneo" dell'Isprom, realizzato in collaborazione con le università di Cagliari e Sassari. Salvatore Cherchi, vicepresidente dell'Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, ha sottolineato che, nonostante esistano scambi culturali e forme di cooperazione, gli scambi commerciali, ad eccezione del settore petrolifero e dei suoi derivati, risultano molto deboli. In particolare, nel comparto agroalimentare, l'import si attesta a soli un milione di euro, mentre l'export raggiunge appena 8 milioni di euro. Al contrario, si nota un aumento delle rimesse inviate dagli immigrati, ossia il reddito che viene risparmiato e inviato ai paesi di origine. (segue) (Rsc)