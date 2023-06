Economia: rapporto Isprom, Sardegna isolata rispetto a paesi Nord Africa e Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Usai, docente di economia applicata e coordinatore del rapporto, ha evidenziato come il flusso migratorio sia attualmente stagnante, tuttavia la prevista forte crescita demografica in Africa, che entro cinquant'anni vedrà la sponda nord passare da 200 a 250 milioni di persone, richiederà una gestione regolamentata anche da parte della Sardegna. Un dato allarmante riguarda il settore dei trasporti, in particolare la mancanza di collegamenti e la crisi del traffico marittimo. L'auto-isolamento della Sardegna viene pertanto considerato un problema da risolvere, poiché la regione dovrebbe trarre vantaggio dalla sua posizione strategica nel Mediterraneo e recuperare una leadership nel contesto regionale. (Rsc)