Lombardia: trasporti, presto in funzione dispositivo per la rilevazione della velocità istantanea sulla S.S. 336 a Vanzaghello

- Sarà posizionato al km 14+610 in direzione Magenta e al km 14+260 in direzione Cardano al Campo. La Città metropolitana di Milano sempre in prima linea per la sicurezza stradale. Il "Progetto Sicurezza Milano Metropolitana", il programma di sicurezza stradale di Città metropolitana di Milano finalizzato all'innalzamento degli standard di sicurezza sul territorio, si arricchisce di un nuovissimo dispositivo tecnologico di prevenzione e contrasto al superamento dei limiti di velocità, tra le prime cause dei numerosi incidenti stradali. La Città metropolitana di Milano conferma il suo impegno nel contrastare l'incidentalità stradale verso il raggiungimento dell'obiettivo europeo "Zero vittime sulla strada" entro il 2050, implementando nell'area di Vanzaghello, Strada Statale 336 Dir, un dispositivo all'avanguardia nel garantire alti standard di sicurezza stradale e un maggior rispetto delle regole, a partire dal controllo della velocità. (segue) (Com)