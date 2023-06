Spagna: Autopistas (Abertis), installerà 18 impianti solari sulla propria rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autopistas, società del gruppo Abertis, installerà 18 impianti solari sulla sua rete in Spagna, in particolare nelle province di Barcellona, Girona, Tarragona, Avila, Segovia e Leon, per produrre 1,5 megawattora (Mwh) di energia all'anno. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", dopo aver completato il primo impianto solare nell'area di manutenzione di Vallcarca (Sitges, Barcellona), Autopistas prevede che nel corso dell'anno entreranno in funzione quelli sulla C-32, C-16, AP-6, AP-51, AP-61 e AP-71. Gli impianti saranno collocati principalmente in aree di manutenzione, caselli e uffici. Oscar Gasulla, direttore operativo di Autopistas, ha stimato in 10,6 milioni di euro l'investimento del gruppo in miglioramenti energetici e misure di protezione ambientale.(Spm)