Mes: Misiani (Pd), ci conviene, lo dice il capo di Gabinetto di Giorgetti

- Lo strumento del Mes "rafforza la credibilità dell'Italia sui mercati finanziari e può convenirci per gli interessi che paghiamo sul nostro debito pubblico. Quindi aderire alla ratifica del trattato dota l'Europa di uno strumento che rafforza la credibilità dell'Europa e dei suoi mercati finanziari, e in particolare di Paesi con tanti, troppi debiti come l'Italia". Lo ha detto Antonio Misiani, responsabile dello Sviluppo economico del Partito Democratico intervenendo nella puntata odierna di "Agorà" su Raitre. "Questo non lo dice la perfida opposizione di sinistra, lo dice il capo di Gabinetto del ministro Giorgetti", ha aggiunto. (Rin)