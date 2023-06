Italia-Brasile: Lula, Meloni "donna intelligente", sua presenza a Chigi è fatto "straordinario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che l'Italia abbia un presidente del Consiglio donna, una donna "giovane" e "intelligente", è un fatto "straordinario". Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della conferenza stampa organizzata al termine della visita in Italia. "Ho avuto una buona impressione di Giorgia", ha detto Lula riferendo dell'incontro di ieri a palazzo Chigi. "Il fatto che abbia vinto le elezioni è un fatto straordinario", ha aggiunto Lula ricordando la vittoria di Dilma Rousseff, nel 2010. Meloni si troverà ad affrontare "pregiudizi" perché il mondo è ancora in gran parte "maschilista e la questione di genere è ancora molto forte". "Ma Giorgia è una donna con la testa a posto. Se non fosse una intelligente non si troverebbe dove si trova", ha spiegato Lula, sottolineando che le differenze politiche, "come sempre, quando si incontrano capi di governo stranieri", non rappresentano un problema. (Res)