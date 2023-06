Nord Macedonia: Kovacevski su sanzioni a sindaco di Struga, a nostro sistema investigativo serve revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni degli Stati Uniti contro il sindaco del comune di Struga, Ramiz Merko, confermano che il sistema investigativo e giudiziario della Macedonia del Nord necessitano di una revisione generale. Lo ha affermato il primo ministro di Skopje, Dimitar Kovacevski, criticando le autorità investigative e giudiziarie del Paese per non essere state in grado di reperire prima informazioni sul sindaco della città. "Le accuse fatte sono gravi. Le nostre autorità investigative e giudiziarie dovrebbero indagare sulle accuse contenute nella dichiarazione del dipartimento di Stato e chiedersi come gli Stati Uniti, a diverse migliaia di chilometri da qui, siano arrivati ad avere tali informazioni su cui basare la loro decisione e le nostre autorità non siano riuscite invece ad ottenere tali dati in tutti questi anni", ha detto Kovacevski. Merko non potrà entrare negli Stati Uniti a causa del suo coinvolgimento in attività di corruzione. Il sindaco è accusato di appropriazione indebita di fondi e ha interferito con processi giudiziari, danneggiando la fiducia del pubblico nelle istituzioni e nei funzionari democratici della Macedonia del Nord, secondo il dipartimento di Stato Usa. (Seb)