© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella maggioranza "sono emerse con forza le contraddizioni sul Mes". Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretaria e portavoce di Azione. "Non ratificare il Mes è un pericolo per il popolo poiché in Europa l’Italia è il solo Paese a non averlo ratificato e a realizzare i suoi obiettivi", ha aggiunto.(Rin)