Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 9, CTE NEXT, corso Unione Sovietica 216: l'assessora Foglietta partecipa all'evento locale finale di proGIregOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della commissione Diritti e Pari opportunità: illustrazione dell'iniziativa "No woman no panel"Ore 11, Piazzetta Reale: l'assessora Purchia interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra sulle ceramiche LenciOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V e I. Odg: a scuola la sicurezza è un bene comuneOre 12:30, Gruppo Arco, via Capriolo 18: l'assessore Rosatelli presenzia al calcio d'inizio del torneo di calcettoOre 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della II Commissione. Odg: linee guida del nuovo Piano RegolatoreOre 16, GAM Via Magenta 31: l'assessora Purchia interviene alla conferenza di apertura della 7° edizione del Festival Panafricano, dal titolo "Origini, Connessioni e Comunità solidali"Ore 17, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni III e I. Odg: regolameno di polizia urbana n.221, eliminazione dell'art. 44 terOre 21, Museo della Montagna piazzale Monte dei Cappuccini 7: gli assessori Purchia e Tresso partecipano all'inaugurazione della mostra "Cervino la montagna leggendaria" (Rpi)