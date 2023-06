Lombardia: sicurezza sul lavoro, Uil chiede incontro con commissione d'inchiesta regionale dopo provvedimenti governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' augurio di buon lavoro da parte del Segretario Generale Uil Lombardia Enrico Vizza al neo presidente della Commissione di Inchiesta su Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di Regione Lombardia Samuele Astuti, (nomina, a cui plaude la UIL), diventa l'occasione per richiedere alla stessa commissione una convocazione della Confederazioni sindacali. "Il governo – dichiara duro il numero uno della UIL lombarda - preso dalle azioni che limitano l'attività della Corte dei Conti con la 'telenovela' PNRR, non si è accorto che la gente comune continua a morire di lavoro. Ecco perché chiediamo urgentemente un incontro di Uil, Cgil e Cisl con la commissione di inchiesta di Regione Lombardia e il suo Presidente Samuele Astuti, perché è inaccettabile che, se non si registrano almeno tre morti al giorno, non se ne parli da nessuna parte". La Lombardia continua ad avere in dati più alti di tutte le regioni d'Italia in materia di infortuni sul lavoro e in itinere a cui vanno aggiunti quelli mortali. Il 2022 si è chiuso con 46 mila denunce di infortuni sul lavoro di cui 148 mortali, Nel corso del 2023 (primi 5 mesi) la nostra regione registra già più di 36 mila denunce di infortuni sul lavoro di cui 49 di esse con esito mortali segnando un +4,2 per cento rispetto al 2022 (264 a livello nazionale come si evince dai dati del Dipartimento Salute e sicurezza della UIL Lombardia) . (segue) (Com)