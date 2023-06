Lombardia: sicurezza sul lavoro, Uil chiede incontro con commissione d'inchiesta regionale dopo provvedimenti governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E il dato ancor più allucinante è che a livello nazionale sono stati ben 7 gli infortuni con esito mortale per i minorenni sotto i 14 anni e 67 per la fascia di età 15-19 anni. Il magistrato Bruno Giordano, già Direttore dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro fino al mese di dicembre 2022, in più occasioni ha richiamato l'attenzione alle aziende irregolari. Nel rapporto annuale (2022 il 67 per cento delle aziende ispezionate sono risultate irregolari. E a maggior ragione Vizza alza i toni dopo le recenti decisioni del Governo sul taglio al fondo di sostegno alle vittime degli infortuni dopo che nel corso delle ultime 2 settimane in Italia ci sono stati oltre 5 decessi sui luoghi di lavoro di cui 3 in Lombardia. "Vogliamo da subito che la commissione d'inchiesta della Regione convochi i sindacati e si impegni con noi per elaborare una proposta di legge da presentare al Parlamento sul reato di omicidio sul lavoro. Specialmente ora, con il Governo Meloni che taglia anche i fondi destinati al risarcimento delle famiglie delle vittime....Come dire oltre al danno anche la beffa. E tutto questo davanti a morti per mancate misure di sicurezza da parte delle aziende". (segue) (Com)