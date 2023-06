Lombardia: sicurezza sul lavoro, Uil chiede incontro con commissione d'inchiesta regionale dopo provvedimenti governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario Generale Enrico Vizza ha già scritto al Presidente Astuti per chiedere di essere ricevuto ribadendo quanto, insieme alle altre organizzazioni Sindacali Cgil e Cisl, ha continuato a rilanciare in questi anni: maggiori investimenti da parte di Regione per l'assunzione di ispettori, per il personale addetto alla vigilanza e soprattutto il rafforzamento del sistema di sanzioni su quelle attività produttive che non rispettano le regole e l'introduzione del reato di Omicidio sul Lavoro. "Durante la campagna elettorale – sottolinea Enrico Vizza - sia per il rinnovo del Parlamento Italiano sia per il rinnovo del Consiglio Regionale lombardo, la UIL Lombardia, a tutti i livelli, ha avanzato proposte su Salute – Sicurezza – Legalità. Abbiamo chiesto che Regione Lombardia investa maggiormente anche su campagne informative pubbliche. La UIL Nazionale ha promosso da circa due anni la campagna 'Zero morti sul lavoro'. Anche nell'attuale legislatura, a seguito del confronto sui tavoli di Regione Lombardia (competitività, segreteria tecnica e stati generali) a cui partecipano le associazioni di categoria e Sindacali, abbiamo chiesto di affrontare il tema nel PRSS. Abbiamo chiesto, inoltre, che Regione Lombardia si faccia promotore di un'analisi delle attività produttive definite pericolose e investa risorse per una formazione direttamente nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il sistema bilaterale previsto dalla contrattazione nazionale. Non dimentichiamo che negli ultimi 4 anni sono aumentate tutte quelle situazioni che hanno portato un notevole aumento degli infortuni anche mortali : stage, precariato, contratti a termine, voucher, sfruttamento di giovani e studenti". (Com)