Difesa: Usa-India, lanciata iniziativa per imprese innovative Indus X

- È stata lanciata ieri a Washington l’iniziativa Indus X, ovvero India-Us Defence Acceleration Ecosystem, volta a collegare le start-up della difesa indiane e statunitensi e a espandere la partnership per la tecnologia strategica. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’India, che ha promosso l’iniziativa insieme al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L’uno è stato rappresentato dal segretario generale aggiunto Anurag Bajpai; l’altro dal segretario per l’Aeronautica militare Frank Kendall. All’evento, ospitato dal Consiglio d’impresa Usa-India (Usibc), sono state mostrate tecnologie sviluppate da 15 start-up indiane e dieci statunitensi, attive in diversi settori, dal dominio marittimo all’intelligenza artificiale, dai sistemi autonomi allo spazio. Inoltre, sono stati organizzati due gruppi di discussione e due tavole rotonde.(Inn)