Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, incontro tra ministri Esteri a Washington la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Armenia, Ararat Mirzoyan, incontrerà il suo omologo azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, a Washington la prossima settimana. Lo ha annunciato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, durante una riunione governativa. "Per quanto riguarda le relazioni armeno-azere, la nostra posizione rimane la stessa. Dobbiamo fare ogni sforzo per stabilire la pace e raggiungere un accordo per risolvere le relazioni. La prossima settimana a Washington si terrà una riunione dei ministri degli Esteri dell'Armenia e dell'Azerbaigian, e la nostra delegazione si recherà negli Stati Uniti con questo atteggiamento", ha detto Pashinyan.(Rum)