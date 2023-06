Roma: occupata ex scuola Sibilla Aleramo a Rebibbia, "rivendicare diritto alla casa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occupato questa mattina un edificio pubblico, lasciato vuoto da anni, "per rivendicare il diritto alla casa, per un piano nazionale di edilizia pubblica e per tornare ad una legge di equo canone". L'edificio è in via Tiburtina 967 a Roma ed era la sede dell'Istituto professionale Sibilla Aleramo - poi accorpato con altre scuole della zona e abbandonato da una decina di anni. "Oggi la Roma che non ha casa, che non può pagare un affitto, che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, a sostenere il carovita causato da questa perenne economia di guerra si riprende uno stabile vuoto, abbandonato da oltre 15 anni. Uno dei migliaia di immobili, pubblici e privati, lasciati al degrado del disuso e dell'abbandono, a cui si sommano oltre 250mila appartamenti lasciati vuoti e sfitti dentro il perimetro metropolitano. Eppure, a fronte di questi numeri impressionanti, in questa città ancora si tergiversa nell'approvare con la necessaria urgenza i provvedimenti ordinari e straordinari che servono per dare risposte strutturali e definitive in materia di abitare", si legge in una nota (Rer)