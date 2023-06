Kenya: parlamento raddoppia Iva sul carburante, ora è al 16 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kenya ha approvato una mozione che propone di raddoppiare l'imposta sul valore aggiunto (Iva) applicata sul carburante, portandola al 16 per cento. Lo riferiscono i media locali, precisando che la mozione è passata con 184 voti a favore e 88 contrari. La misura rientra nei tentativi del governo di raccogliere circa 356 milioni di dollari da questa tassa, con l'obiettivo di contrastare così il debito in aumento, ma i deputati di opposizione l'hanno definita "punitiva". La misura fa parte delle clausole della proposta di legge finanziaria, testo che contiene altre proposte controverse: fra queste un prelievo sul fondo immobiliare che dovrebbe essere pagato da tutti i lavoratori dipendenti e un aumento delle tasse per chi lavora come "influencer" con i social media. (Res)