Russia-Germania: “Swr”, Abramovich ha nascosto parte del patrimonio in aziende tedesche

- L'oligarca russo Roman Abramovich avrebbe nascosto parte della propria ricchezza in diverse aziende tedesche. È quanto emerge da documenti di MeritServus, società per la gestione dei patrimoni cipriota, visionati dall'emittente radiotelevisiva “Swr” e risalenti al periodo 2004-2022. Vicino al presidente russo Vladimir Putin, Abramovich è stato tra i clienti di MeritServus almeno fino al marzo del 2022. Dalla metà dello stesso mese, l'oligarca è stato soggetto alle sanzioni dell'Ue applicate alla Russia per la guerra che ha mosso all'Ucraina. Tali misure impongono il congelamento dei beni del miliardario. A sua volta, la MeritServus è nell'elenco delle sanzioni del Regno Unito da aprile scorso per i suoi rapporti con Abramovich. Inoltre, estratti dal registro di commercio della Germania suggeriscono che l'oligarca potrebbe ancora detenere quote in almeno tre società di software tedesche nonostante le sanzioni. Tra le aziende della Germania in cui Abramovich ha investito vi è Auto1, start-up di Berlino che ha costituito una piattaforma online per i concessionari di automobili. Ervington, società dell'oligarca, possedeva azioni di Auto1 nel 2020. I documenti di MeritServus mostrerebbero come Abramovich ha investito in altre start-up di Berlino, tra cui Showheroes che fornisce video anche al settimanale “Der Spiegel”. In questo caso, l'investimento è stato effettuato da Innes Worldwide Holdings Limited, di cui l'oligarca è il beneficiario finale. (segue) (Geb)