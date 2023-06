Russia-Germania: “Swr”, Abramovich ha nascosto parte del patrimonio in aziende tedesche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa società ha acquistato quote anche in tre start-up berlinesi specializzate in app. Vi è poi Target Global che appare ripetutamente in relazione agli investimenti di Abramovich Società di venture capital fondata a Mosca, questa azienda ha sede a Berlino e investe in oltre 100 start-up in Germania, tra cui il broker assicurativo online WeFox, l'impresa per le consegne Delivery Hero e Auto1. Target Global nega che Abramovich sia tra i propri investitori. Tuttavia, i documenti di MeritServus mostrerebbero che, nel 2020, l'oligarca ha concesso un prestito di circa 14 milioni di euro a una controllata al 100 per cento di Target Global. Inoltre, nel 2021, l'oligarca ha aumentato a circa 15 milioni di euro un credito per un investimento attraverso Target Global Advisors. Secondo i documenti di MeritServus, questa azienda opererebbe come consulente finanziario per Target Global. Infine, Auto1 ha confermato investimenti da parte di “società Target”, avvenuti “molti anni prima” delle sanzioni contro la Russia. (Geb)