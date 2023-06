Diritti: Gelmini (Azione), maternità surrogata non è libera scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maternità surrogata "non è frutto di libera scelta". Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretaria e portavoce di Azione, secondo cui "il corpo della donna non può essere mercificato". "Voterò a favore della proposta di legge della maggioranza di renderla reato universale", ha aggiunto. "Coloro che non riescono ad avere figli devono avviare pratiche di adozione, su cui la politica deve velocizzare i tempi di attuazione – ha sottolineato –. Dobbiamo difendere le donne e la loro vita", ha concluso Gelmini. (Rin)