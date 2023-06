Marocco-Algeria: Rabat nomina un nuovo console a Orano dopo due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha nominato un nuovo console generale a Orano, in Algeria, due anni dopo la crisi dovuta alle dichiarazioni di Ahardane Boutahar, l'ex console del Regno. Lo ha riferito il quotidiano "Hespress", citando un comunicato del ministero degli Esteri circa la nomina di Ibrahim Abba come nuovo console generale ad Orano. Due anni fa, Boutahar aveva parlato dell'Algeria come di uno "Stato nemico", suscitando forti polemiche. Vale la pena ricordare che l’Algeria ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Marocco nell’agosto 2021, accusando Rabat di “atti ostili”. Una decisione “del tutto ingiustificata”, secondo Rabat. (segue) (Mar)