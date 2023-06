Marocco-Algeria: Rabat nomina un nuovo console a Orano dopo due anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale disputa tra i due Paesi del Maghreb riguarda il territorio del Sahara occidentale. Lo status di questa ex colonia spagnola, considerata dalle Nazioni Unite “territorio non autonomo”, ha contrapposto il Marocco agli indipendentisti saharawi del Fronte Polisario, sostenuti da Algeri, sin dagli anni ’70. Rabat, che controlla quasi l’80 per cento di questo territorio, sostiene un piano di autonomia sotto la sua sovranità. Il Polisario chiede invece un referendum di autodeterminazione sotto l’egida dell’Onu. Inoltre, l’Algeria, sostenitrice della causa palestinese, non perde occasione per denunciare la crescente cooperazione, in particolare militare, del Marocco con “l’entità sionista”, vale a dire Israele. (Mar)