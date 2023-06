Decreto Enti: Lai (Pd), ennesima fiducia è speculazione ai danni dei cittadini, voteremo no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo di fronte all'ennesima fiducia da parte del governo e all'ennesima volta in cui viene esautorato il lavoro del Parlamento. Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Silvio Lai, in dichiarazione di voto sul decreto Enti. "L'urgenza del governo era il commissariamento di Inps e Inail e di porre un tetto all'età dei sovrintendenti lirici di origine straniera; commissariamento per cambiare la governance. Ovvero passare dalla nomina del direttore da parte del Cda a quella diretta del Presidente e poi, ridurre il mandato del direttore generale da 5 a 4 anni. E questa sarebbe modifica della governance?", ha spiegato. "La vostra propaganda viene puntualmente sbugiardata dalla realtà. Mentre per voi è urgente sparecchiare la Rai, l'Inps e l'Inail non vi curate di quanto l'aumento dei prezzi del cibo naturale stia introducendo disuguaglianze e povertà, per il cibo e per la salute. Girate il viso dall'altra parte per non vedere che è in atto una speculazione ai danni dei cittadini. E poi generate orrori come il naufragio di Cutro o quello già dimenticato della scorsa settimana in Grecia", ha aggiunto Lai annunciando che il Partito Democratico "dirà convintamente no alla fiducia". (Rin)