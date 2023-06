Migranti: Spagna, soccorse 169 persone nelle ultime ore al largo delle Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore le autorità marittime spagnole hanno soccorso 169 migranti a bordo di tre piccole imbarcazioni, intercettati nelle acque vicino a Gran Canaria e Lanzarote. Secondo quanto riferito dall'emittente "Radio Television Canaria", a Lanzarote i servizi di emergenza hanno assistito 53 persone in buone condizioni, mentre a Gran Canaria hanno fatto lo stesso con 61, mentre un bambino e sua madre sono stati trasferiti in ospedale per patologie minori. Ad Arrecife, i 53 occupanti di una terza imbarcazione soccorsa nelle acque vicino all'isola sono stati tratti in salvo.(Spm)