Difesa: fonti stampa, Marocco e Cipro acquistano carri armati israeliani Merkava

- Israele avrebbe venduto i carri armati Merkava a Cipro per sostituire 41 carri armati T-80U che sono stati consegnati alle forze armate ucraine, e al Marocco per sostituire i carri armati T-72B. Lo ha riferito il sito d'informazioni marocchino "Ya biladi", citando sue fonti. Il capo della direzione per la cooperazione internazionale presso il ministero della Difesa israeliano, Yair Kulas, ha dichiarato ieri che Israele è in trattativa per vendere i carri armati Merkava usati a due paesi, uno dei quali europeo. Il responsabile israeliano ha spiegato che "molti paesi europei stanno cercando di rinnovare rapidamente i mezzi dopo aver donato miliardi di dollari in armi all'Ucraina". "Ci sono due possibili paesi con i quali stiamo conducendo trattative avanzate per la vendita di carri armati Mervaka. Mi è proibito nominarli, ma uno di questi è nel continente europeo", ha affermato Kulas.(Mar)