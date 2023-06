Russia: viceministro Esteri, Macron non è benvenuto al summit Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarebbe un ospite "inappropriato" al prossimo vertice del gruppo Brics, che si terrà in Sudafrica dal 22 al 24 agosto. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "È chiaro che un leader dello Stato che persegue una politica così ostile e inaccettabile per noi, che è così convinto che la Russia debba essere attivamente isolata a livello internazionale, un leader che condivide la linea generale di Nato per infliggere la cosiddetta sconfitta strategica alla Russia, un tale leader sarebbe inappropriato come ospite al vertice Brics", ha affermato Rjabkov. Il diplomatico ha aggiunto che il ministero degli Esteri russo ha già informato della sua posizione la parte sudafricana. Rjabkov ha osservato infine che, nonostante il fatto la decisione sull'accettazione degli invitati spetta all'organizzatore del vertice, "non è meno significativo" che l'invito dovrebbe essere accolto da tutti i partecipanti al gruppo Brics. (Rum)