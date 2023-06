Serbia: Usa chiedono rilascio "incondizionato" membri forze speciali Kosovo arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti chiedono "il rilascio incondizionato" dei tre membri delle forze speciali del Kosovo (Rosu) arrestati due giorni fa dalla polizia e dal Nucleo antiterrorismo della Serbia. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa serba "Beta". Miller ha invitato entrambe le parti ad attuare il piano dell'Unione europea "senza indugio". "Il premier kosovaro Albin Kurti e il suo governo devono garantire che i sindaci eletti svolgano le proprie funzioni da località alternative e ritirino le forze di polizia. Continuiamo a condannare l'inaccettabile violenza contro i membri della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), la polizia e i giornalisti", ha detto Miller. Lo stesso portavoce ha confermato che gli Stati Uniti sono in contatto diretto con entrambe le parti, nonché con i partner statunitensi della regione. "Il Segretario di Stato Antony Blinken ha parlato della questione con i partner nella regione e anche il consigliere Derek Chollet ha avuto conversazioni dirette", ha sottolineato Miller, senza tuttavia specificare le possibili azioni o misure che gli Usa potrebbero intraprendere, come le sanzioni.(Seb)