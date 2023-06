Serbia-Kosovo: Petkovic, ieri sera Mitrovica Nord in stato di assedio, Kurti vuole la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera a Mitrovica Nord è stata sottoposta a uno stato di assedio. Lo ha detto il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, citato dall'emittente “N1”. "Le forze speciali del premier kosovaro Albin Kurti armate di fucili e a bordo di veicoli blindati hanno letteralmente occupato la parte settentrionale di Mitrovica", ha detto Petkovic nel corso di una conferenza stampa. Il funzionario serbo ha quindi invitato la comunità internazionale a fermare il primo ministro di Pristina, Albin Kurti, perché se ciò non dovesse accadere, non ci sarebbero più margini di dialogo. “Kurti (…) con le sue mosse vuole dare fuoco all'intera regione. È giunto il momento che qualcuno ragioni con Kurti perché la sua intenzione è quella di iniziare una guerra e incendiare non solo il nord ma l'intera regione”, ha detto Petkovic. Il funzionario ha inoltre annunciato che oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic proseguirà i colloqui con rappresentanti europei e statunitensi. (Seb)