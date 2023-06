Kosovo: Kurti, necessarie nuove elezioni nei comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha pubblicato un videomessaggio in lingua serba in cui ha affermato che servono nuove elezioni nei quattro comuni del nord del Kosovo. Secondo Kurti occorre una campagna elettorale “aperta e libera”. Kurti si è poi detto “dispiaciuto per aver dovuto tenere le elezioni” nei quattro comuni, lo scorso 23 marzo, "con una bassa affluenza di cittadini", e di aver sperato che vi partecipasse la Lista serba, forza rappresentativa dei serbi del Kosovo. "La comunità internazionale ci ha promesso che, se accettiamo l'annesso di Ocrida, assicureremo la partecipazione della Lista serba alle elezioni", ha detto Kurti in riferimento all’accordo di attuazione per il nuovo Piano europeo presentato da Francia e Germania.(Alt)