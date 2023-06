Giustizia: Nordio, vado avanti con la riforma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' questo sistema - argomenta il ministro - che favorisce gli evasori, non chi come me lo denuncia. L'evasione si combatte con una semplificazione normativa e un rapporto più certo e leale tra Stato e contribuente. Ed è questo il senso della riforma illustrata dal viceministro Leo". Quanto al reato di abuso d'ufficio, "tutti i sindaci e gli assessori ne sono oppressi, senza aver fatto nulla di male; perché il cittadino è la vittima finale di questa amministrazione difensiva che non dà risposte in tempi rapidi; se su 5.000 processi arrivano solo 9 condanne, tra l'altro per reati connessi, significa che la norma, dopo venti anni di cambiamenti, è un fallimento". Secondo Il procuratore Raffaele Cantone spesso fatti di corruzione si scoprono proprio attraverso le indagini sull'abuso d'ufficio: "Cantone è un bravissimo magistrato e gode della mia massima stima. Ma rappresenta bene il detto di Senofane, che se un triangolo potesse parlare descriverebbe Dio fatto a triangolo: cioè ognuno vede le cose sotto la lente più o meno deformante delle proprie funzioni. E infatti gli amministratori la vedono in modo opposto. Come la separazione delle carriere: per molti magistrati è una catastrofe, per gli avvocati una panacea. II legislatore deve avere una prospettiva più ampia e perseguire l'interesse collettivo", ha concluso Nordio. (Res)