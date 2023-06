Iran-Ue: incontro a Doha tra negoziatore di Teheran e coordinatore Ue per i negoziati a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri dell’Iran, Ali Bagheri Kani, negoziatore designato dalla Repubblica islamica per le trattative internazionali in merito all’accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica, ha dichiarato, ieri, in un messaggio diffuso sulla sua pagina ufficiale su Twitter, di aver incontrato a Doha il coordinatore dei negoziati per l'Unione europea, Enrique Mora. Lo ha riferito il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. “Ho avuto un incontro serio e costruttivo con Enrique Mora a Doha”, si legge nel tweet di Kani, “ci siamo scambiati le opinioni e abbiamo discusso di una serie di questioni, incluse le trattative sulla revoca delle sanzioni”. (Res)