Iran-Egitto: media, messaggio di distensione del presidente Raisi al Cairo

- Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq al Said, avrebbe detto, ieri, al presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, che l’Egitto “ha intenzione di riallacciare le relazioni con la Repubblica islamica”. Lo ha affermato lo stesso Raisi, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. Dal ministero degli Esteri egiziano, per ora nessuna risposta o commento ufficiale, ma il mese scorso, il capo della diplomazia del Cairo, Sameh Shoukry, aveva dichiarato ai media locali che i rapporti con Teheran non sarebbero cambiati fin quando non vi fosse l’interesse a farlo. Da parte sua, l’ambasciatore Salah Halima, membro del Consiglio egiziano per gli affari esteri, in una dichiarazione rilasciata ad “Al Sharq al Awsat”, ha parlato del “ruolo positivo del Sultanato dell’Oman” nel facilitare il dialogo tra Egitto e Iran, esprimendo la convinzione che “si stia andando nella giusta direzione”. Secondo Halima, dunque, le parole di Raisi rifletterebbero l’importanza di ciò che potrebbe accadere a breve tra i due Paesi, aggiungendo che “ci sono segnali di un ritorno a relazioni normali, nel quadro delle trasformazioni in atto in Medio Oriente, nei rapporti tra Paesi arabi e Paesi vicini, come Turchia e Iran”. (Res)