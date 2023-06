Giustizia: Orlando, Nordio eviti cortocircuiti istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in una intervista a "Repubblica" spiega che "un ministro ha tutto il diritto di partecipare ad eventi pubblici e regalare commenti sagaci. Dovrebbe però evitare cortocircuiti istituzionali e definire un nesso tra ciò che dice come brillante conversatore e ciò che fa come ministro". Quanto alle intercettazioni, "da anni si evocava l'esigenza di intervenire, lo facemmo e ci furono polemiche. Ma tenemmo aperto il confronto con tutti: stampa, avvocatura, magistratura. Si raggiunse un buon punto di equilibrio. Non lo dico io, ma il Garante della Privacy, che ha escluso ci siano state violazioni da allora su questo fronte. Si è responsabilizzato il capo delle procure per le fughe di materiale e credo che questa sia la principale ragione della diminuzione dei casi". "Nordio - osserva l'ex ministro - dovrebbe spiegare su quale casistica successiva alla riforma intenda intervenire, anche per sapere se ci sono stati illeciti disciplinari che eventualmente avrebbero dovuto essere sanzionati". Il procuratore Melillo ribatte che 'non ci sono ascolti inutili': "Melillo ha espresso una verità storica. Per le tipologie di reato per cui si prevedono le intercettazioni tale strumento è stato determinante". (segue) (Res)