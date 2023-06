Giustizia: Orlando, Nordio eviti cortocircuiti istituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'evasione fiscale Orlando rileva che le parole del ministro rappresentano un "segnale rivolto agli evasori: l'evasione non è colpa loro, ma delle leggi farraginose. Usa un argomento parzialmente vero, non per proporre una semplificazione ma per costruire una giustificazione morale. Sa che quelle norme non possono essere depenalizzate ma ne evoca la possibilità. Si allinea alla parola d'ordine del 'pizzo di Stato' della sua leader. Un chiaro messaggio politico ed elettoralistico". Nordio - conclude Orlando - vuole mandare alcuni messaggi a settori sociali più direttamente interessati a forme di criminalità economica. Lo fa a senso unico promuovendo una sorta di garantismo di classe: se sei un pubblico ufficiale e affidi senza gara a un parente una opera pubblica per un importo fino a 150mila euro non sei in alcun modo sanzionabile, se sei un evasore sei giustificato dalla complessità del fisco, ma se organizzi una spiaggiata rischi fino a 4 anni di carcere". (Res)