Serbia-Kosovo: Borrell sente Vucic e Kurti, servono riunioni urgenti per ridurre l'escalation

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea Josep Borrell ha avuto delle conversazioni telefoniche con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e con il premier del Kosovo, Albin Kurti. È quanto affermato dallo stesso Borrell su Twitter, secondo cui a entrambi i leader Borrell ha chiesto di organizzare delle “riunioni urgenti per trovare la via d'uscita alla crisi attualmente in corso”. “Abbiamo bisogno di un'immediata riduzione dell'escalation e di nuove elezioni nel nord con la partecipazione dei serbi del Kosovo. Questo è fondamentale per la regione e l'Ue”, ha detto Borrell. (Beb)