Ucraina: sindaco di Kiev, esplosione di gas in un condominio causa 2 vittime e 4 feriti

- Si è verificata oggi un'esplosione di gas in un edificio residenziale nel quartiere Dnipro di Kiev. Come ha riferito su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, l'incidente ha provocato almeno due vittime e quattro feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Tutti i residenti del palazzo sono stati evacuati. Secondo i dati dei servizi di emergenza, quattro appartamenti sono stati completamente distrutti e altri sei sono stati danneggiati. (Kiu)