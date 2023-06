Ucraina: "Politico", la Romania potrebbe ospitare l'addestramento dei piloti di caccia F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di Paesi occidentali intenzionata a fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16 starebbe valutando la Romania come sito per l'addestramento al volo dei piloti ucraini. Lo scrive "Politico", che cita "tre persone a conoscenza dei piani". Secondo il quotidiano statunitense, i Paesi della Nato si stanno avvicinando al lancio di un programma che punta a far volare gli F-16 sui cieli dell'Ucraina nell'arco di mesi. "La Romania è uno dei siti cui la coalizione sta guardando per ospitare l'addestramento", ha dichiarato al quotidiano un funzionario occidentale anonimo. Politico sostiene di aver ricevuto conferma dell'indiscrezione da "funzionari ed ex funzionari della Difesa", secondo cui l'addestramento dei piloti in Romania verrebbe affidato direttamente a Lockheed Martin, il colosso aerospaziale statunitense produttore degli F-16. Il direttore operativo di Lockheed, Frank St. John, ha dichiarato questa settimana che l'azienda è pronta ad addestrare il personale ucraino al volo e alla manutenzione degli F-16 non appena i Paesi occidentali avranno concordato i termini della fornitura dei velivoli. (Was)