Siria: inviato russo Lavrentiev, Usa rafforzano loro contingente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno rafforzando il loro contingente militare schierato in Siria. Lo ha detto l’inviato speciale del presidente russo in Siria, Aleksander Lavrentiev, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Siamo in possesso di tali informazioni (...) ovvero che gli Stati Uniti stanno rafforzando il loro contingente militare nel nord-est della Siria, così come ad Al-Tanf, che è stata occupata illegalmente da loro per un bel po' di tempo", ha detto Lavrentiev. (Rum)