Medio Oriente: Nablus, Forze difesa israeliane abbattono abitazione “terrorista” palestinese

- Questa mattina, a Nablus, in Cisgiodania, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno abbattuto l’abitazione della famiglia di un detenuto palestinese, Kamal Jouri, arrestato lo scorso 13 febbraio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. All’alba, i militari israeliani hanno circondato l’edificio, dove, al secondo piano, si trovava l’appartamento della famiglia di Jouri, hanno evacuato l’immobile e, qualche ora più tardi, lo hanno distrutto con cariche di esplosivo. Scontri sono scoppiati in tutto il quartiere e nelle aree circostanti, dove gruppi di giovani palestinesi hanno tentato di impedire l’accesso alle Idf, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Secondo la Croce rossa palestinese, 165 persone hanno accusato sintomi di soffocamento. Jouri era stato arrestato assieme a Osama Taweel, con l’accusa di aver ucciso, l’11 ottobre 2022, il sergente Ido Baruch, delle Idf, a colpi di arma da fuoco. I due, secondo il quotidiano israeliano “Times of Israel” appartenevano al gruppo armato palestinese Lion’s Den, di Nablus. Una settimana dopo l’arresto di Taweel e Jouri, un terzo membro del gruppo, Hussam Bassam Isleem, era stato ucciso in un’incursione lanciata dalle Idf a Nablus. (Res)