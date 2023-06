Russia-Ucraina: “Interfax”, Grossi domani a Mosca per colloqui su centrale di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, si recherà in visita in Russia venerdì. È quanto riportato dall'agenzia di stampa “Interfax”, secondo cui Grossi terrà dei colloqui sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, da mesi sotto il controllo delle forze russe. In precedenza Grossi si era recato proprio a Zaporizhzhia, per valutare la situazione in cui versa l’impianto dopo il crollo della diga di Nova Kakhovka, dato che parte dell’acqua contenuta nel bacino idrico contribuiva a garantire il raffreddamento della centrale. Grossi, successivamente, è stato a Kiev per dei colloqui incentrati proprio sulla necessità di garantire la sicurezza della struttura.(Rum)