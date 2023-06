Francia: esplosione palazzo a Parigi, una persona risulta ancora dispersa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona resta ancora dispersa a causa del crollo di un palazzo avvenuto ieri nel centro di Parigi in seguito a un'esplosione. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che la persona potrebbe trovarsi sotto le macerie. Il vicesindaco della capitale francese, Emmanuel Gregoire, ha annunciato all'emittente radiotelevisiva "France info" che ieri in tarda serata sono state interrotte le ricerche. La presidente del quinto arrondissement della capitale francese, Florence Berthout, ha dichiarato a "BfmTv" che il bilancio è di 35 persone ricoverate, di cui quattro in terapia intensiva. Tra le 31 che hanno riportato delle ferite ci sono tre militari, un agente di polizia e un pompiere. Il ministro delle Politiche abitative, Olivier Klein, ha invece spiegato a "France info" che, al momento, la pista che attribuirebbe a una fuga di gas la causa dell'esplosione non può essere ancora confermata. (Frp)