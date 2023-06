© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato a Lanusei, in Ogliastra, il parco tematico storico/archeologico “Nur Archeopark” nel bosco Seleni di Lanusei. “Un progetto che mette in vetrina il patrimonio storico-culturale della Sardegna, all'interno di una meravigliosa cornice ambientale, e rappresenta un valore aggiunto per l'intero territorio”, ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Marco Porcu, presente all'evento. (Rsc)