Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e all'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané, parteciperà all'inaugurazione del cantiere Stazione Venezia della linea C.Roma, ingresso per la stampa è alle ore 9:30 in Via dei Fori Imperiali (davanti all'ingresso del Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate del Vittoriano)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento della Caritas Roma "Giustizia e Promozione umana per una città inclusiva".Roma, Mensa Caritas "Don Luigi Di Liegro", via Marsala 113 (ore 11:15) (segue) (Rer)